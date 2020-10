Allargano le braccia i titolari di bar e pub. Se queste sono le nuove regole non possono fare altro che adeguarsi, dicono, anche se qualcuno sta ragionando sull'abbassare la saracinesca per sempre. «Queste nuove disposizioni impattano in maniera drammatica sui pubblici esercizi, che già stanno vivendo da mesi situazioni economiche molto pesanti - fa notare il segretario di Appe, Filippo Segato - Ora rischiano di perdere fino a 100 mila euro al giorno in media. Siamo al punto che dopo le 21 non posso andare in gelateria a prendere un cono per mangiarlo lì davanti ma devo per forza camminare, altrimenti rischio una multa tra i 400 e i mille euro». Vorrebbe dire una perdita di fatturato di circa 3 milioni al mese. Tra i 600 bar della città del Santo, sono una cinquantina quelli che verrebbero colpiti più duramente perché lavorano soprattutto la sera tardi, tra le 18 e le due di notte. «Sto valutando se chiudere definitivamente, vedremo come andranno le cose dice Diego Cesarato, titolare di La Gineria Fortunatamente ho un locale spazioso però dovrò comunque rimodulare l'attività perché devo garantire lo stipendio a 15 dipendenti. L'emergenza va affrontata, dobbiamo sicuramente tutelare la salute di tutti però le cose vanno fatte con criterio».

