PUBBLICI ESERCIZI

MESTRE Semaforo giallo: la ristorazione riparte. Da ieri per i locali della città non più solo asporto e consegne a domicilio, ma clienti al banco e al tavolo, sebbene mascherati e opportunamente distanziati, con presenze contingentate e soprattutto non oltre le 18. «Siamo felici - dice Fabio di Sweet Café - qualcosa si comincia già a vedere nonostante sia lunedì, e la chiusura alle sei va benissimo. Ora aspettiamo solo di capire se la gente riuscirà a riprendere le vecchie abitudini, dopo averci visto ingiustamente trattare come gli untori. C'è voglia di normalità passata la notte dell'ultimo periodo, quando venivamo addirittura incolpati di negare l'uso del bagno».

GLI OTTIMISTI

L'ottimismo per la riapertura lo rivela anche Nicola, nuovo titolare del ristorante Dietro le Quinte. «Ho comprato il primo gennaio, il 12 ho iniziato l'asporto e adesso c'è tanta voglia di fare e vedere, almeno a pranzo, le persone sedute a tavola, alla giusta distanza, per dimenticare il vuoto recente allo scoccare delle 18». Poco più in là c'è il bar Galleria, dove Marco e Piero pensavano di partire bene con la caffetteria, e invece niente: «Ne abbiamo servita di più quando eravamo chiusi e si lavorava d'asporto», raccontano con disappunto. All'enoteca Voy si trova un altro Marco titolare che, con le mani in pasta nel tritato per le polpette, fa notare come «chiudere alle 6 significa quasi essere ancora arancioni».

GLI SCETTICI

Da Gino, invece, si definiscono «contentissimi di ripartire, peccato che sia ironico. Sono chiuso da 40 giorni - chiarisce il proprietario - è saltato il periodo natalizio e ho paura che ci fermino ancora tra due settimane. É vero - conviene - adesso s'innesca un circolo virtuoso tra noi e i negozi, ma loro vanno avanti fino alle 8 di sera e noi alle 18 siamo sbarrati. Comunque di fronte alle salute cerco di non criticare i decisori».

Uno sforzo che Fabio dell'osteria La Torre non si sente di fare, per lo meno in tema ristori. «Non lamentiamo l'importo per il fantastico motivo che ne siamo esclusi - spiega - si sono dimenticati di tutte le nuove attività aperte nel 2020, che non sono in grado di rapportare le perdite all'anno precedente per il semplice fatto che non esistevano ancora. In altre parole non siamo calcolati come unità da rimborsare, ci arriva solo l'elemosina da mille euro, a cui abbiamo rinunciato». Ma si registrano anche note più dolci.

PROSPETTIVE

«Ci sono ottime aspettative per il 2021 - prosegue Fabio - non vedevamo l'ora arrivasse questo momento, anzi, pensavamo aprissero la scorsa settimana: meglio così, per essere sicuri di non chiudere più. Certo, manca la risorsa della cena e del dopo cena, ma ci accontentiamo, e con i negozi della zona ci aiuteremo a vicenda». Poco distante lavorano Gilda e Paolo, indaffarati nel Caffè che porta il nome di lei: «Non abbiamo formule magiche ma proviamo a rispettare tutte le norme - commentano all'unisono - e speriamo che duri, senza pericolosi affollamenti».

Per Giovanni del bistrot Grand Central è altresì «l'occasione per dimostrare che, lavorando seriamente, le cose possono funzionare, e che non devono più trattare la ristorazione come l'ambiente dei contagi». E poi Al Leone di San Marco, dove si dicono «contenti di ricevere di nuovo i clienti, dopo un lungo periodo difficile, anche dal punto di vista nervoso. Tuttavia - precisa Carlo il titolare - la sensazione non è quella di essere usciti dal tunnel, da qui a Pasqua è lunga, ho paura che chiudano ancora, e dunque più che una strada in discesa viviamo giorno per giorno, anche perché ci avvisano sempre all'ultimo».

Chi non si dà proprio pace per la chiusura anticipata è Roberto della trattoria Alla Pesa: «Così non va bene, l'incasso del pranzo è ridicolo, non paghi nemmeno la luce: sono aperto, ma mi converrebbe quasi tenere chiuso, perché se prendo mille euro a mezzogiorno, ne perdo duemila a cena. Mi auguro solo che la gente non faccia assembramenti. E comunque secondo me ci bloccheranno presto». Più cauti si presentano Alla Grotta: «Aspettiamo il week end per giudicare... però era ora, e pazienza se la cena è tagliata fuori, è già tanto così». Il sentimento più forte lo tradiscono All'Antico Graspo d'Uva. «La nostra famiglia - spiega Claudio commosso - gestisce questo locale da 32 anni, e la reazione aprendo la porta sta mattina ci ha colpiti dal punto di vista umano: eravamo tutti profondamente emozionati».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

