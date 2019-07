Bar e ristoranti, plateatici congelati per un altro anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PUBBLICI ESERCIZIVENEZIA (t.borz.) Niente plateatici o ampliamenti di concessioni per altri dodici mesi. Quindi i locali veneziani che avevano ipotizzato di allargare i propri plateatici o di chiederne di nuovi non lo potranno fare per un altro anno. Questo è il volere dell'amministrazione comunale che, con l'approvazione di mercoledì in giunta, ha stabilito la proroga della delibera già approvata il 7 novembre scorso. Gli spazi pubblici, pertanto, resteranno quelli che sono. La proroga consentirà quindi di produrre un percorso congiunto...