Bar e negozi cinesi L'altra faccia del boom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SHOPPING DI ATTIVITÀVENEZIA Quante volte abbiamo sentito dire L'hanno venduto ai cinesi oppure la città ormai è fatta solo di bar e negozi cinesi. Affermazioni dovute all'immediatezza nel passaggio in alcune zone della città, come calle dei Fabbri, dove effettivamente essi costituiscono una buona parte dell'offerta commerciale. Seguendo una trasformazione ormai ventennale della città, le loro attività sostituiscono generalmente i servizi al cittadino per rivolgersi più ai turisti. Finora, però, nessuno si era preso la briga di contare...