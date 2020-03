VENEZIA I limiti e le fragilità dell'economia veneziana sono state messi nuovamente a nudo dai nuovi provvedimenti volti ad arginare la diffusione del virus e l'ultima decisione della presidenza del consiglio dei ministri, distanziare i tavolini di almeno un metro l'uno dall'altro nei locali, fa discutere i commercianti. Ma fa discutere anche l'obbligo di consumazione seduti all'interno dei bar, come spiega il presidente dell'Aepe e vicepresidente di Confcommercio metropolitana Elio Dazzo: «Ma come? L'altro giorno il premier Conte stava mangiando un babà in piedi e ora stabilisce un provvedimento del genere? Una cosa così non è commentabile. Non riesco a capirne l'utilità e la necessità, abbiamo bisogno di provvedimenti che aiutino le imprese». In serata è giunto però un chiarimento: i bar senza posti a sedere possono aprire, a patto che si rispetti la distanza di un metro fra i clienti al banco. Basterà a sostenere un settore in cui sono tante le saracinesche che non si alzano, con i lavoratori non sanno da che parte girarsi e i ristoratori si dividono sul provvedimento? I più si chiedono che senso abbia, tanto che i clienti del sabato sera si aggirano tra i 10 e i 30 coperti, con un danno da cui sarà difficile tornare in piedi. A buttare acqua sul fuoco è il segretario dell'Aepe (Associazione dei pubblici esercenti) Ernesto Pancin: «Sono regole che avevamo già inviato ai nostri associati un mese fa, confidiamo che i nostri ristoratori applichino questa norma, che fa parte delle soluzioni legate a questo particolare periodo, quindi i tavolini saranno a un metro di distanza l'uno dall'altro». Semmai per l'esponente della categoria, il problema è un altro: «Non bisogna creare troppo allarmismo, è fondamentale far capire che si può ricominciare a vivere e andare a mangiare fuori in tutta serenità». (t.bor.)

