Banzato, appena designato a capo di Federacciai

PADOVA Fondate nel 1957 le Acciaierie Venete, oltre allo stabilimento principale di Padova, vantano sedi anche a Buja in Friuli, nel Bresciano e nel Veronese a Dolcè. Un colosso con una produzione annua di 1.200.000 tonnellate. Il cui presidente e amministratore delegato Alessandro Banzato (nella foto tonda) è stato designato recentemente qll'unanimità presidente di Federacciai per il biennio 2018 2019. La nomina di Banzato sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli imprenditori siderurgici che si terrà in giugno.Banzato,...