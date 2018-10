Bando periferie ancora congelato l'area Caffi però va avanti lo stesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICABELLUNO Si resta in attesa. Dal Governo nessuna novità sul Bando periferie. Sono passati dodici giorni dall'incontro tra il premier Conte e la delegazione Anci in merito al congelamento dei fondi destinati ai Comuni, la promessa era quella di un decreto entro dieci giorni ma ancora non si è visto nulla. Così il sindaco Jacopo Massaro, in contatto costante con i colleghi del resto d'Italia, continua a restare sulle spine. Vuole essere positivo e ottimista, ma ieri davanti a qualche domanda diretta ha sciolto le briglie e rivelato...