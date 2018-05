Bando gondolieri, affondo dei 5Stelle: «Vincitori noti, i nomi si sapevano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAVENEZIA Tra le tante segnalazioni, anche anonime, sul bando per i nuovi gondolieri, il consigliere pentastellato Davide Scano aveva ricevuto pure una lista di nomi: potenziali partecipanti del corso Arte del gondoliere che formerà una sessantina di sostituti. Un elenco di 55 nominativi compilato da qualcuno, quando non era pubblico nemmeno il nome dei 238 candidati alla pre-selezione per accedere al corso. Ebbene, venerdì scorso la commissione del Comune ha messo in rete la graduatoria dei partecipanti pre-selezionati. E almeno 36...