Banditi armati alla Coop pistole puntate sui clienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSALTOCORNUDA «Mettetevi tutti in ginocchio, state a terra e non muovetevi». Si sono sentiti gelare il sangue dalle minacce di due banditi armati di pistola i clienti e il personale della Coop di Cornuda presa d'assalto da un commando composto da almeno quattro persone giovedì sera, poco prima dell'orario di chiusura. I malviventi, con le pistole spianate, si sono prima fatti consegnare il denaro presente in cassa dal personale del supermercato, poi hanno preso sotto braccio il direttore e l'hanno scortato negli uffici, dove è stato...