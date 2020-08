BANDIERA BIANCA

MIRANO L'oca, il radicchio, la zucca. Il Covid e la paura viaggiano in tandem e svuotano l'autunno di tutti suoi tradizionali appuntamenti: prossima stagione pulita nel frizzante Miranese, calendario vuoto, nei prossimi mesi piazze deserte e addio usi e costumi della tradizione. Per le Pro loco il rischio d'impresa va calcolato eccome: con bilanci striminziti, anche il noleggio di una tribuna o di una tensostruttura, possono fare la differenza e con il rischio che un nuovo decreto o le famigerate linee guida cancellino tutto a una settimana dall'evento, programmare diventa impossibile. Così, una dopo l'altra, i volontari dei gruppi dei diversi paesi hanno gettato la spugna. A Mirano non ci saranno la Fiera de l'oca e il seguitissimo Zogo, tradizionale appuntamento del weekend di San Martino, che quest'anno avrebbe dovuto svolgersi l'8 novembre. Normalmente la Pro loco iniziava proprio in queste settimane la promozione, anche all'estero, della manifestazione. Il richiamo arrivava oltralpe, con i cugini di Francia, patria dell'oca e del fois gras, che con Mirano avevano ormai stretto un'amicizia solida e duratura. Non ci sono i presupposti - fuga ogni dubbio il patron Roberto Gallorini - e non è solo questione di numeri e assembramenti: più l'evento è grande e di richiamo, più aumentano le difficoltà organizzative. Abbiamo cercato di capire in Regione se poteva esserci qualche possibilità di ristoro in caso di annullamento, ma la riposta è stata negativa. Stiamo cercando di organizzare qualcosa in piazza per quella domenica, con le squadre di tutte le frazioni, giusto per non far trascorrere quasi due anni tra un'edizione e l'altra, ma non ci saranno stand, strutture, soprattutto non ci sarà il Zogo. L'edizione dunque salta, come i dadi nell'ovale del grande gioco disegnato da Carlo Preti e nell'albo d'oro resterà una casella vuota: era successo solo nel 2013, quando la Pro loco si prese una pausa per ripensare la formula, ma almeno in quel caso la fiera si fece e fu comunque un successo. Quest'anno non sarà così. Magra consolazione il fatto che alla fine, la Pro Loco di Mirano sia in buona (e triste) compagnia: se a Mirano anche il Summer Festival, organizzato dall'Associazione Volare, è stato fermato per Covid e a ore si attende una decisione (negativa, a quanto pare) anche sulla millenaria Fiera di San Matteo, organizzata direttamente dal Comune, il resto del Miranese non se la passa meglio.

STOP AL RADICCHIO

A Rio San Martino non verrà celebrato l'annuale appuntamento enogastronomico con il radicchio Igp di Treviso, uno dei principali eventi (il più blasonato in provincia) con il fiore d'inverno. Ad organizzarla era la Pro Loco di Scorzè, costretta a far saltare tutti gli appuntamenti con le primizie del territorio: bisi, pomodoro, fragole e asparagi. Sotto il grande tendone di Rio San Martino si davano appuntamento ogni anno critici gastronomici e volti noti dello spettacolo. E sempre per restare a tavola, a Salzano è confermata l'anticipazione data le scorse settimane dal Comune: niente da fare anche per la Festa della Zucca di fine ottobre, cancellata dalla Pro loco. Non era solo delizia per il palato, ma anche mostra e festa di Halloween. Gallorini, che è anche presidente delle Pro loco del Decumano, il consorzio che raggruppa quelle del Miranese e Mestre, allarga le braccia: «Non era sostenibile organizzare diversamente gli appuntamenti, per questo abbiamo deciso di concentrare ogni sforzo nella rassegna itinerante di singole serate che stiamo proponendo, una per comune, per dare comunque un segnale, parlare ancora di tradizioni, storia e turismo». Il tour sta avendo un gran successo, a dimostrazione della voglia della gente di tornare in piazza, ma certamente una serata di spettacolo non è una tavolata tra amici e neppure un tiro di dadi.

Filippo De Gaspari

