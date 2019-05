Banda dell'abbraccio: capolinea in provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COLPI VENEZIA Un'operazione di portata internazionale, che ha visto il coinvolgimento dell'Europol, meeting operativi in Olanda, furti tradotti in capitali milionari reinvestiti in ville e auto di lusso. Ma a lanciare il sasso nel lago che poi ha innescato tutti i cerchi investigativi che hanno portato a un bilancio di dieci arresti, 42 indagati e 1.600 auto sequestrate, è stata quella piccola stazione locale di Stra. Il comandante, il maresciallo maggiore Angelo De Marco, non è un uomo abituato alle conferenze stampa: preferisce non...