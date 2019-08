«Banchine a Fusina, così è stato scelto il nostro progetto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDI NAVIMESTRE «Fusina non è più la vostra proposta perché è diventata la nostra proposta. Questo ci ha detto ieri mattina il presidente del Porto Pino Musolino ed è la frase che più ci ha colpito e fatto piacere» raccontano i promotori del progetto per sistemare le grandi navi da crociera al terminal traghetti di Fusina che ieri mattina si sono incontrati con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) e il suo staff tecnico. Renzo Scarpa e Ottavio Serena del Gruppo Misto in Comune,...