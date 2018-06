Banche, il Veneto fra crac e divisioni «Bene il gesto, ma attendiamo gli atti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RIFLESSIVENEZIA Ascoltate dal Veneto, le parole di Giuseppe Conte fanno un certo effetto. «Sicuramente ci sarà una revisione dei provvedimenti sul credito cooperativo e sulle banche popolari», ha annunciato ieri il premier del governo giallo-verde alla Camera, in riferimento a riforme per cui il sistema veneto ha pagato un prezzo assai alto. «Bene l'attenzione per questioni che hanno devastato il nostro territorio, ma mi riservo di vedere gli atti concreti», dice il leghista Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico.I...