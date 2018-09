Bancarelle, minaccia di sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANO MERCATALEROVIGO A poche settimane dal consueto appuntamento con la Fiera d'Ottobre è caos sul fronte della nuova disposizione delle bancarelle previste dal recente piano mercatale. «La fiera quest'anno, vista la confusione che si è creata, per la prima volta dopo più di 500 anni rischia di saltare». Con il pericolo che anche operatori storici decidano per protesta di non partecipare.L'ALLARMEA lanciare l'allarme è Angelo Bertucci, presidente di Cofipo, il consorzio degli operatori che fino alla scorsa edizione si è occupato di...