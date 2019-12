Bancarelle anticipate, edizione speciale del mercato

BANCARELLE

PORDENONE Il 2019 si chiuderà anche con un'edizione speciale del mercato settimanale. Oggi, infatti, l'anticipo del mercato settimane che avrebbe dovuto tenersi domani (me nelle festività solitamente il mercato non si tiene) contribuirà a rendere il centro cittadino particolarmente animato. Oltre alle casette di Natale in piazza XX Settembre - che saranno aperte dalle 10,30 - infatti sia in piazza XX Settembre che nelle altre aree dove solitamente vengono allestite le bancarelle si potranno fare gli acquisti.

CENTRO ANIMATO

Un'edizione speciale che il Comune, con l'assessore al Commercio Emanuele Loperfido, ha voluto concordare con gli ambulanti anche al fine di non fare perdere un'opportunità in una giornata che - viste anche le previsioni meteo - sembra promettere una forte presenza di persone che sceglieranno una passeggiata in centro prima dei festeggiamenti.

RIFIUTI E REGOLE

E il 2020 porterà una novità anche sul fronte della raccolta dei rifiuti. Proprio a partire da domani, infatti, la raccolta del secco nei quartieri fuori dal ring verrà effettuata dalla società municipalizzata Gea ogni 15 giorni, anziché settimanalmente come avvenuto finora. In centro, invece, la raccolta resterà settimanale. La novità interessa dunque i quartieri di Borgomeduna, Sacro Cuore, Torre, Rorai Cappuccini e Villanova, mentre a Vallenoncello e in altre zone il ritiro già avviene con cadenza quindicinale e resterà invariato. I rifiuti verranno ritirati secondo il calendario Gea 2020. Dopo la giornata di festa, la prima zona a essere interessata dalla raccolta del secco residuo, giovedì 2 gennaio, sarà la zona D, quella cioè di Borgomeduna.

L'OBIETTIVO

Lo scopo è quello di una maggiore tutela ambientale attraverso una migliore separazione dei rifiuti in casa, il loro riciclo e trasformazione in nuovi oggetti, la loro riduzione attraverso, appunto, una migliore differenziata e un minore passaggio di camion poer il ritiro e conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera. Gli utenti che abbiano reali difficoltà con l'accumulo del rifiuto secco (per esempio pannoloni e pannolini) possono contattare il numero verde Gea 800 501 077, per concordare una soluzione adeguata.

