Bancali con l'innesco per le fiamme, ma il pc si salva e diventa una prova

L'INTERVENTOPADOVA Intervenuti per spegnere il fuoco all'interno del capannone in via Sesta Strada, nella zona industriale di Bagnoli di Sopra, i vigili del fuoco avevano capito subito che nell'incendio all'azienda Emme V c'era qualcosa che non tornava. Sono stati trovati degli innesti e questo ha permesso immediatamente di stabilire che si trattava di un incendio doloso, ma una domanda restava senza risposta: per quale motivo computer e documenti contabili si trovavano in quel magazzino anziché nei normali uffici? Il motivo lo spiega...