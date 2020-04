LA PROTESTA

TAMBRE Dopo l'allarme per gli uffici postali, in Alpago tocca alle banche. A segnalare una situazione che definisce inaccettabile è Antonio Bona, del gruppo consiliare di minoranza Vivere Tambre, in un testo che si apre con una affermazione perentoria: «Alle banche chiuse dico: è un atteggiamento scorretto!». Poi argomenta: «Se in sicurezza garantisci la consulenza, in sicurezza puoi garantire anche l'attività di cassa».

IN PAESE

Una situazione che però nella conca e in particolare a Tambre sta penalizzando gli utenti alpagoti: «In queste settimane di emergenza Covid-19, il Governo ha stabilito di garantire i servizi bancari a tutti i cittadini, non dice che l'attività di cassa nelle filiali di periferia è annullata. Certamente nessun lavoratore deve essere esposto al rischio contagio, ma l'attività può essere ripresa, basti guardare all'impegno e alla responsabilità delle aziende private, anche con orari ridotti, dopo aver messo in sicurezza operatori e locali». E allora Bona punto il dito contro la «decisione di chiudere le sedi periferiche per oltre 10mila cittadini della conca dell'Alpago: è inaccettabile!». E particolarmente grave, segnala il consigliere, è la situazione in Tambre: «Qui la filiale è chiusa da settimane. Da sospensione temporanea è diventata disservizio, e in molti casi, si prefigura una probabile interruzione di servizio essenziale, tanto che bisogna rivolgersi alla sede di Belluno, concentrando l'utenza di un vasto territorio in una sede lontana oltre venticinque chilometri».

GLI ANZIANI

A preoccupare Bona è la condizione delle persone più fragili: «Alcuni anziani vivono soli, non hanno la macchina e hanno difficoltà a muoversi e gli sportelli automatici di certo non li aiutano. Non tutti i correntisti sono dotati di carte di debito o di credito. E questo obbliga le persone a mettersi in strada: una situazione pericolosa per la salute di tutti».

L'APPELLO

L'intervento del consigliere Bona si chiude con un appello alla politica locale: «Con il timore che questa situazione possa diventare permanente, sollecito i sindaci dei comuni e il Presidente dell'Unione Montana Alpago a manifestazioni di protesta, al fine di organizzare l'apertura programmata settimanale degli uffici bancari di periferia, anche a rotazione fra i tre Comuni». La situazione degli uffici gestiti da Poste Italiane che ad inizio emergenza Covid-19 avevano chiuso alcuni sportelli nella conca e in tutta la provincia si è risolta proprio questa settimana, con l'apertura dello sportello di Pieve, in Comune di Alpago, per tre giorni alla settimana.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA