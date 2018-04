Bambino centrato alla testa da un sasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESCURSIONEMEL Il disgelo non provoca solo instabilità sui versanti nevosi, ma anche su quelli a valle, peraltro fradici delle copiose piogge di queste settimane.Il giorno di Pasqua un bambino di 6 anni è stato colpito alla testa da un sasso staccatosi da un pendio a fianco del sentiero lungo il quale stava camminando con i genitori. Il piccolo, per precauzione, è stato trasferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.CORDELLONL'incidente è accaduto verso le 14, in località Cordellon dove la...