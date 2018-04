Bambini senza vaccino, liste fantasma all'Ulss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROVIGO Mancano pochi giorni al 30 aprile, ultimo termine in Veneto per procedere all'esclusione dalle aule scolastiche dei bambini non vaccinati, ma negli istituti scolastici polesani si troverebbero però ancora in alto mare. La provincia di Rovigo, a differenza delle altre province venete, non sarà probabilmente in grado di rispettare i termini imposti dalla circolare regionale del primo marzo che aveva previsto una proroga dell'obbligo vaccinale, indicato inizialmente dal Ministero della Salute al 10 marzo.PROCEDURE BLOCCATALa...