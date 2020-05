L'ODISSEA

BELLUNO «Il tampone? Per i bimbi si fanno solo nelle giornate di martedì e venerdì, ma domani è festa torni il 5 maggio». Una risposta data al Santa Maria del Prato che ha gelato una famiglia residente nel Feltrino, che sta vivendo, in queste ore, momenti di apprensione per la febbre altissima che affligge la loro figlia piccola. Ieri alla fine, dopo una odissea, la bimba è stata sottoposta al tampone al pronto soccorso di Feltre ed è arrivata anche la buona notizia: era negativa. Si è scoperto anche che c'era stato un cortocircuito nella comunicazione. Alla fine è stato tutto chiarito: solo i test programmati infatti vengono effettuati con l'assistenza del pediatra il martedì e il venerdì, nel caso di urgenze i bimbi vengono subito presi in carico e sottoposti alle verifiche per la ricerca dell'eventuale Covid.

LA PAURA

La richiesta di tampone era stata fatta nelle ore precedenti all'ospedale di Feltre. La bimba stava male da mercoledì. «Ha febbre alta che continua a salire e scendere e nessun altro sintomo», spiegano i genitori, che hanno subito chiamato il pediatra. «Ci ha detto che bisognava fare subito il tampone e le urine», prosegue il papà. «Scopriamo dopo - racconta -che si fanno solo il martedì e il venerdì. Ma siccome questo venerdì cade il primo maggio, quindi è un festivo, si va a martedì 5 maggio. Ma in piena pandemia su un bambino di un anno si va a martedì? Ovvero una settimana dopo l'insorgenza della febbre?». E il padre, responsabilmente come deve essere in questo periodo di pandemia, chiede anche se loro genitori debbano stare a casa, visto che la febbre potrebbe nascondere qualcosa di più grave. «L'indicazione del 118 - spiega - sono state che avremmo dovuto continuare a andare a lavorare, in attesa del tampone alla bimba. Una situazione che ci ha lasciati perplessi».

IL LIETO FINE

In realtà ieri pomeriggio l'Usl ha chiarito che solo i tamponi programmati ai bimbi, si fanno in quei due giorni. Ovviamente se c'è un'urgenza il test si fa subito. E così è stato: la famiglia è tornata ieri all'ospedale Santa Maria de Prato e la piccola è stata sottoposta al tampone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA