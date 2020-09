Una campagna elettorale travagliata per il Movimento 5 Stelle. Dopo l'approvazione della lista, il partito del candidato Cristian Bernardi ha dovuto rivedere il proprio assetto modificando anche gli stessi attori che erano stati scelti per correre verso la poltrona di sindaco. Esclusa la coppia uomo-donna, Andrea Bambace e Paola Fatatis. Il duo era stato incluso e approvato insieme agli altri candidati della lista ma, al momento della richiesta da parte del partito della documentazione riguardante i carichi pendenti, Bambace è stato escluso per una causa in essere per motivi familiari. Tolto il candidato uomo la conseguenza era escludere anche una donna per mantenere in parità la quota rosa e quella azzurra. E così, la coppia politica che lo è stata anche nella vita è scivolata fuori. Un fatto che ha dovuto rimescolare le carte nella lista che si è trovata con due persone in meno e conseguentemente ha visto anche venir meno di potenziali voti. Bambace, capogruppo pentastellato uscente, era infatti un candidato che i cittadini avevano potuto apprezzare negli ultimi 5 anni tra i banchi dell'opposizione e che si era fatto riconoscere portando un numero ingente di mozioni e interrogazioni alla giunta. Ultima tra tutte la richiesta di riunire una commissione aperta per l'inizio di questo particolare anno scolastico del periodo Covid 19.(lr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA