BELLUNO Ieri mattina una decina di insegnanti precari si sono presentati all'Istituto Catullo per sostenere le prove del concorso della classe B12 - Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, materia insegnata alle scuole secondarie di Secondo grado, cioè le superiori. E l'Istituto Scolastico del centro città, in particolare il Dirigente Scolastico Mauro De Lazzer, ha dovuto gestire questa emergenza. Davvero inaspettata. Gli iscritti a sostenere questa prova erano una cinquantina. Evidentemente i quaranta che non si sono presentati, erano aggiornati sul fatto che nella serata di mercoledì il Governo aveva comunicato che, nonostante il rinvio dell'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm, i concorsi erano comunque bloccati.

Fra gli altri candidati cioè che invece si sono presentati, alcuni non erano al corrente della sospensione della prova, altri hanno in qualche modo voluto tentare di forzare la mano. Ma per la scuola non c'erano in realtà margini di manovra per muoversi in maniera autonoma. Trattandosi infatti di un concorso indetto dal Ministero, con le prove identiche su tutto il territorio nazionale e che si svolge per via telematica, la procedura viene a sua volta gestita da Roma, con una serie di operazioni che sblocca le prove cui è possibile accedere tramite una parola chiave comunicata prima alle scuole poi ai candidati al mattino. E così dopo un po' anche i dieci che si erano presentati, hanno abbandonato. La prova in calendario ieri, infatti, è stata rinviata al prossimo anno. Certo è che dopo mesi di studio e di preparazione, il rinvio ha avuto il sapore di una beffa. Con alcuni candidati che nei giorni scorsi avevano anche deciso di chiedere dei giorni di permesso o di ferie per studiare e arrivare il più pronti possibile all'esame.

Una beffa acuita dalla confusione generata nel balletto delle comunicazioni: prima la notizia che il Dpcm sarebbe entrato in vigore da oggi e non da ieri; poi la precisazione che le prove concorsuali sarebbero state comunque sospese già a partire dalla giornata di ieri, giovedì 5 novembre. Si tratta dello stesso decreto che da oggi e non da ieri, anche in questo caso prevede che le scuole superiori attivino al Didattica digitale integrata al 100%.

Ma proprio per evitare la confusione generata dal medesimo balletto di comunicazioni, dopo aver lavorato per l'intero pomeriggio di mercoledì ad organizzare la giornata del giovedì, i Dirigenti Scolastici bellunesi hanno deciso di non stravolgere tutto un'altra volta. E di non fornire comunicazioni diverse rispetto a quelle inviate a tutti, docenti, alunni e famiglie, nel pomeriggio. Per questo già da ieri tutte le classi delle scuola superiori della provincia di Belluno erano a casa. Fatta eccezione per i ragazzi disabili che già da alcuni giorni, cioè da quando è entrato in vigore il Dpcm che prevedeva la Ddi per il 75% degli studenti, sono seguiti in presenza, cioè a scuola, dai loro rispettivi insegnanti. E immediatamente le scuole, e con esse anche le strade, si sono svuotate. L'esercito delle superiori in provincia di Belluno conta infatti 7.957 studenti; e più della metà 4.018 sono concentrati nella città capoluogo. Autobus e navette vuoti quindi; piazzale della stazione deserto. E così sarà almeno sino al prossimo 3 dicembre. Ieri, intanto, è stato anche il giorno dell'incontro fra i Dirigenti Scolastici del Veneto e la Dirigente regionale, Carmela Palumbo. Sulla piattaforma utilizzata dall'Ufficio Scolastico regionale, da Venezia è arrivata l'indicazione di procedere gradualmente nell'organizzazione. E la conferma che le scuole che comprendono i laboratori, facciano in modo di organizzarli.

