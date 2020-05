CORSE E TOUR IN BARCA

VENEZIA È costato caro il primo fine settimana in laguna post lockdown di un gruppo di amici trevigiani e padovani: tutti multati per assembramento in barca. Si tratta di quattordici ragazzi, per lo più sui trent'anni, che una volta terminato l'obbligo di non spostarsi dal proprio comune di residenza, hanno deciso di trascorrere il weekend a Venezia, in un albergo situato nel sestiere di San Polo. Prima un giro fra i locali aperti nella città più bella del mondo che sta, faticosamente, cercando di tornare alla normalità, poi l'idea di un tour notturno in barca sul Canal Grande. A mettere a disposizione l'imbarcazione e a condurla, lo stesso gestore della struttura ricettiva che ospitava i giovani. Si saranno detti, chi vuoi che ci sia in navigazione all'una di venerdì sulla via d'acqua più importante della città in questo tempo di emergenza sanitaria! Già perché tutti e quattordici sono saliti a bordo di un open di pochi metri, che non consentiva certo e senza bisogno di misurare il rispetto delle norme sul distanziamento sociale imposte per evitare il rischio contagio.

ASSEMBRAMENTO

Ed ecco che la suggestiva gita si è interrotta bruscamente all'incrocio con rio Novo, tra palazzo Balbi e Ca' Foscari, quando a incrociare la barca con l'allegra comitiva è una pattuglia del Nucleo natanti dei carabinieri. Impossibile negare l'evidenza. E il fatto ancora più grave è che nessuno o quasi indossava la mascherina. Inevitabile quindi l'identificazione e la notifica anche al conducente della barca - delle sanzioni anti Covid-19: una per essere stipati, l'altra per non aver utilizzato i dispositivi di protezione individuale. La cifra che dovranno sborsare è compresa all'incirca fra i 300 e i 500 euro: chissà se l'albergatore si sarà offerto di pagare lui il conto.

L'intervento dei militari dell'Arma si inserisce nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal Prefetto in particolare nelle zone della movida veneziana per scongiurare il pericolo di eventuali focolai del virus alimentanti dall'irresponsabile affollamento di gente in campi, calli e campielli. E pure in barca.

LE FOLLI CORSE

Sono stati sufficienti pochi giorni (l'apertura alla navigazione da diporto è scattata lunedì) per rivedere i canali e la laguna pullulare di barchini. Famiglie che finalmente potevano muoversi in barca per una giornata di sole all'insegna del relax solitario o gruppi di giovanissimi che si muovevamo in flottiglie di 5-10 o anche 12 cofani per volta scorrazzando a 40 chilometri orari e anche di più non solo in mezzo al nulla, ma anche tra le secche dove le altre barche sono solite ancorare.

Chi credeva che la fase 2 del Covid-19 avrebbe cambiato molte cose, non aveva pensato all'irresponsabilità di certe persone, che continuano a comportarsi come se fossero immortali. All'inizio della settimana, un barchino ha centrato in pieno una bricola e certamente un aspetto da considerare era la velocità, ma è solo l'inizio.

Ieri moltissime barche erano in giro per la laguna grazie alla bella giornata. Ovviamente, pochissimi con la mascherina in bacan, dove c'era tanta gente e pochi con la mascherina anche nelle stesse barche dove in genere si va tra amici e non tra familiari conviventi.

I CONTROLLI

Proprio per questo, anche in questo fine settimana la Capitaneria di porto, ma anche polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, ciascuno per la propria competenza saranno in giro con le loro pattuglie in barca per far osservare quel minimo di disciplina che è richiesto in laguna, soprattutto in momenti in cui, comprensibilmente, tutti cercano di evadere da casa dopo tre mesi di costrizione domiciliare.

Ieri sera, intanto, la polizia ha diffuso il video (visibile sul sito www.Gazzettino.it) dell'inseguimento in laguna di un barchino rubato mercoledì da un venticinquenne già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato per tentato naufragio, resistenza, ricettazione e porto abusivo d'armi.

BEVUTE DAVANTI ALLA CHIESA

In campo San Geremia, dopo le 22 una ventina di ragazzi bevevano da bottiglie magnum (ovviamente scambiandosele) proprio sulla gradinata della chiesa lato rio di Cannaregio. Pensavano di passare inosservati, ma il parroco li aveva visti attraverso le telecamere di sorveglianza e aveva cercato invano di persuaderli a un comportamento non più civile, ma almeno sicuro, dal momento che nessuno di loro aveva la mascherina. Neppure al collo. Se queste sono le premesse, quest'estate non ci faremo mancare nulla.

Monica Andolfatto

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

