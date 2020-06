«Siamo contente, la prima giornata è andata bene». A parlare è Anna Peraro, responsabile del camp che il Comune di Bagnoli ha dato incarico di organizzare all' Associazione sportiva dilettantistica ABC La Fenice di Arre, nell'ex centro di prima accoglienza dei migranti di San Siro. Dallo stesso cancello dove per tre anni sono entrati ed usciti migliaia e migliaia di richiedenti asilo, con relative proteste nei periodi di maggior affollamento (oltre 1.300 migranti),

dalla medesima entrata da cui lo scorso autunno passava il regista Luca Guadagnino che ha diretto le riprese della serie televisiva di Sky Tv ambientate nel periodo post bellico, da ieri e fino al prossimo inizio delle scuole ora passano i ragazzi che hanno aderito al centro estivo riservato ai bimbi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. «Proponiamo tantissime attività inerenti lo sport, diversificate e soprattutto all'aria aperta e in assoluta sicurezza» sottolineano le altre due educatrici Giulia Manin e Francesca Perissinotto. Le attività, che si terranno soprattutto all'aperto, con uno stabile ristrutturato completamente di recente in appoggio nel caso di maltempo o per il pranzo, ma anche per un po' di riposo pomeridiano, proseguiranno fino a qualche giorno prima dell'inizio dell'anno scolastico, con una sola breve pausa a Ferragosto. «Finora abbiamo una quindicina di iscritti, ma la nostra organizzazione prevede un massimo di 28 ragazzi, dal momento che vi sono degli stretti parametri da rispettare», aggiunge Matteo D'Anna, presidente di ABC La Fenice, che sottolinea anche che il carico di lavoro legato alla sanificazione degli ambienti, la misurazione della temperatura e le regole del distanziamento, sono pure onerosi dal punto di vista economico. I centri estivi si svolgono dalle 8 del mattino fino alle 17, con la possibilità di anticipare l'ingresso alle 7.30: il numero di telefono 334.138.6926 è a disposizione per chi volesse aggiungersi successivamente, anche se residente fuori Bagnoli. Una nuova vita insomma per la grande struttura utilizzata dai militari fino al 2008, poi rimasta chiusa e utilizzata per tre anni quale centro di smistamento dei richiedenti asilo per la provincia di Padova. Accanto alla pista di atletica e dei campi in uso all' ABC La Fenice per i centri estivi, anche la piscina, appena risistemata e che il Comune ha dato in gestione a Conselvenuoto per tutta la stagione estiva, la società che già gestisce l'impianto comunale di Conselve.

