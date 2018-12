Bagarre al Senato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Due fiducie chieste al Senato in un giorno solo, alle 16 e alle 19. Il maxi-emendamento cambiato in corso d'opera anche dopo la «bollinatura» della Ragioneria dello Stato. Cifre del fondo per le «nuove politiche di bilancio» dei ministeri e del fondo per le «spese indifferibili» del Ministero dell'Economia considerate sbagliate e quindi da «sbianchettare» e riscrivere. («Colpa dei tecnici di via XX Settembre», attaccano dal M5S che ha messo nel mirino il capo della Ragioneria Franco). La norma sugli Nnc che viene...