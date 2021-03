IL CASO

PORTOGRUARO Le badanti si appellano all'Ulss per essere vaccinate assieme ai loro assistiti. Una trentina di lavoratrici domestiche che si occupano di assistenza alle persone hanno sottoscritto una lettera indirizzata al nuovo direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, in cui chiedono di essere vaccinate contro il Covid 19. «Le chiediamo di prendere in considerazione questa opportunità - hanno scritto - in particolare per quelle che convivono con anziani non autosufficienti, con disabili e con ammalati». Nella lettera si mette in evidenza anche un altro problema: l'accesso al Centro di vaccinazione, che a Portogruaro è stato collocato nella sede del Polins, all'Eastgate Park, una zona con ampia disponibilità di parcheggio, decentrata ma per questo anche difficilmente raggiungibile se non con le auto private. «Facciamo presente che per la maggior parte di noi scrivono - non è per nulla semplice presentarsi ai centri di vaccinazione e questo per tre motivi: non possediamo automobili o altri mezzi propri, se non la bicicletta, per spostarci; la località dove è collocato il Centro Vaccinazioni a Portogruaro è scarsamente servita dai mezzi pubblici e nei casi in cui la persona assistita viva da sola è molto difficile allontanarsene per molto tempo. Per questi motivi le chiediamo che la vaccinazione delle badanti avvenga contestualmente a quella dell'assistito». Secondo i dati forniti dall'Associazione Migranti del Veneto orientale le lavoratrici domestiche che seguono anziani e disabili sono circa 10mila in tutto il territorio provinciale. Nel Portogruarese se ne contano circa 500. «Accudendo persone anziani e fragili ha detto una della firmatarie della lettera Galia Minchevici siamo anche noi in prima linea nella lotta al virus. Se ci vaccinassero assieme ai nostri assistititi, anziché seguire la logica dell'età, non solo non saremmo più esposte al rischio di contrarre l'infezione ma non saremmo costrette a dover chiedere ore di permesso alla famiglia per raggiungere le sedi vaccinali». L'emergenza in corso sta creando non poche difficoltà anche ad un settore fondamentale per la tenuta della società italiana, quello di colf e badanti. Durante la prima fase della pandemia le associazioni dei migranti avevano fatto un primo appello alla Regione affinché prendesse atto dell'esistenza di questa dimensione dell'assistenza agli anziani e ai malati, garantendo l'immediata effettuazione dei tamponi. Ora questo nuovo appello rivolto all'azienda sanitaria per il vaccino. «Purtroppo questo è un periodo molto duro per tutti. So di colleghe continua Minchevici - che faticano a trovare un lavoro perché anche le famiglie sono a loro volta in difficoltà. Ci sono molte persone disoccupate o in cassa integrazione, che hanno quindi la possibilità di accudire loro stessi i familiari. Ci auguriamo tutti che con i vaccini si possa presto tornare alla normalità».

T.Inf.

