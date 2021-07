Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DECRETOVENEZIA Più di ogni altra cosa potè l'Unesco. Il timore di finire alla gogna per l'inserimento di Venezia nell'elenco del Patrimonio mondiale in pericolo, il Governo questa volta ha preso una decisione vera sul tema della portualità, la prima che va oltre il Clini-Passera del 2012. Il decreto approvato ieri sera in Consiglio dei ministri limita il traffico alle navi di stazza inferiore alle venticinquemila tonnellate, e...