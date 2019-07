Bacini bellunesi da bandiera blu: eccellenti anche per balneazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I MONITORAGGI ARPAVBELLUNO Sono sette i laghi monitorati da Arpav. Oltre a Santa Croce, finiscono ogni anno, più volte l'anno, sotto la lente anche gli altri due bacini in cui si può fare un tuffo, vale a dire Mis e il lago di Centro Cadore; e poi, anche quelli non balneabili di Auronzo, Misurina, Alleghe e Arsiè (lago del Corlo). Per tutti, le analisi interessano vari aspetti, dalla presenza di sostanze inquinanti allo stato ecologico. E per tutti, l'Arpav stila la pagella con i voti. Negli ultimi anni, i sette laghi finiti sotto esame...