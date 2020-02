Baciato dalla fortuna a Taibon. Grazie al nuovo concorso VinciCasa, arrivato sabato col primo premio sotto le Pale di San Lucano. L'estrazione dei numeri 14, 22, 27, 30 e 37 è stata azzeccata proprio nel centro del paese, da ignoto cliente del bar del Cech. «Quando me ne sono resa conto - afferma la titolare Amalia Lena - erano quasi le 22. Non ci credevo, ed ero talmente emozionata che ho dovuto chiedere conferma alla mia dipendente Stefania. Non ho idea di chi possa essere il vincitore, ma sono contentissima». Il concorso VinciCasa, di recente introduzione, è un po' il fratello minore del Superenalotto. Se in quest'ultimo bisogna indovinare 6 numeri su 90, nel nuovo gioco ne bastano 5 su 40. «Mette in palio mezzo milione di euro - spiega la barista Lena -: 200mila vengono dati subito in contanti, gli altri 300mila vanno invece impiegati, nel giro di due anni, nell'acquisto di una casa su tutto il territorio nazionale». La schedina vincente è stata convalidata presso il bar del Cech, di via Col di Lana 11, entro le 19 di sabato - afferma la titolare - e proprio sabato abbiamo avuto parecchio lavoro: clientela tradizionale ma anche persone giunte da fuori come turisti». Voci su possibili vincitori non ce ne sono» e ieri il bar osservava la chiusura settimanale.

Gabrieli a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA