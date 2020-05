LA NOVITA'

CORNUDA Fase due, ripresa del lavoro e bimbi da sistemare. Per intercettare i nuovi bisogni del lento ritorno alla normalità post Covid le cooperative si stanno muovendo per fornire nuovi requisiti alla figura della baby sitter. Per non perdere tempo via a corsi on line. Perchè il mercato richiederà professioniste con una specifica formazione sui protocolli di sicurezza, e figure miste che possano anche aiutare nel sostegno alle lezioni scolastiche. A partire per primi sono Cornuda, Crocetta del Montello, Maser e Pederobba, e i rispettivi Sportelli Lavoro. Questi, coordinati da La Esse, propongono un percorso di formazione gratuito per baby sitter finalizzato alla creazione di un elenco che raccolga le disponibilità di candidati e candidate per offrire un supporto alle persone in cerca di occupazione e, allo stesso tempo, per rispondere ai bisogni dei genitori che riprendono il lavoro dopo il periodo di lontananza forzata. Il corso si svolgerà online e sarà strutturato in 9 incontri della durata di un'ora e mezza ciascuno, attraverso la piattaforma Google Meet, con il contributo di formatori e professionisti del territorio.

«Il presente dei cittadini, dopo l'emergenza, rende necessario passare da una fase di reazione e adattamento ad una fase di riorganizzazione affermano i quattro Comuni promotori - le istituzioni e i professionisti nel campo dell'educazione e dei servizi al lavoro hanno il compito di accompagnare e dare opportunità di ripensarsi, alla luce di nuovi confini e delle nuove regole sociali». Si parte venerdì 15 maggio alle ore 18 per approfondire il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro domestici ai tempi del Covid-19, i dispositivi e norme da rispettare; sabato 16 maggio ore 10.30 si parlerà dei contratti per il lavoro in famiglia, il libretto famiglia e il bonus babysitter, nell'appuntamento curato dalle Acli Treviso. Questi primi due incontri, oltre ai partecipanti, sono aperti anche a tutte le famiglie del territorio interessate.

Dal gioco allo sviluppo psicomotorio dei bambini, dalla gestione dei compiti alla relazione con i preadolescenti, il calendario prosegue fino a giovedì 21 maggio dando ai partecipanti informazioni sulla situazione sanitaria e educativo-didattica attuale. La formazione diventerà occasione professionale: le persone che parteciperanno al corso faranno parte di un elenco che sarà a disposizione delle famiglie. informazioni e partecipazione: Tel. 328 5450589 - progettolavoropg3@gmail.com).

