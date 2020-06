Il mestiere è stato senza dubbio rivalutato negli ultimi mesi. Adesso il Comune promuove un corso di formazione gratuito per baby sitter. L'iniziativa punta a creare un elenco per raccogliere le disponibilità di candidati con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di conciliazione dei genitori e, allo stesso tempo, offrire supporto alle persone in cerca di occupazione. Coordinato dalla cooperativa La Esse, il corso si svolgerà online con un programma di 9 incontri della durata di due ore ciascuno e il contributo di pediatri, educatori, psicologi, docenti e formatori del territorio. Tra i temi affrontati il primo soccorso e la gestione dei bambini ammalati, la relazione educativa con i piccoli e con le famiglie, il gioco e l'interazione con i bambini 0-6 anni, il supporto nei compiti per le scuole e la relazione tra baby sitter e genitori. Una particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza negli ambienti di lavoro domestici ai tempi del Covid-19. «Il percorso formativo - spiega Annamaria Tosatto, assessore ai servizi sociali - prevede un focus sulle principali tematiche che riguardano l'accudimento dei bambini in ambito domestico». Per iscriversi al corso, entro il 10 giugno, è necessario essere residenti a Noale, conoscere la lingua italiana ed essere maggiorenni ed avere esperienza di accudimento, cura o animazione di bambini. F.Deg.

