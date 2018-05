Baby gang chiedeva soldi a un 22enne Preso anche il picchiatore della banda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERAZIONEDOLO Obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria. Queste le misure emesse nei confronti di N.M. 19 anni residente a Dolo. A eseguirle sono stati i carabinieri, gli stessi che sei mesi fa lo avevano denunciato per estorsione in concorso nei confronti di un ragazzo di 22 anni mestrino. Secondo gli sviluppi investigativi il dolese sarebbe stato il braccio armato del boss grazie al fisico possente e muscoloso frutto del lavoro di istruttore in una palestra del posto. Nella pratica cioè il...