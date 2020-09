LA STORIA

VENEZIA Si è chiuso con il trasferimento in un centro minori a Vigonza, in provincia di Padova, il caso del minorenne afghano arrivato clandestino a Venezia, dov'è stato trovato positivo al coronavirus e curato per quasi due giorni dagli agenti della polizia di frontiera che, nonostante le segnalazioni, non avevano ricevuto risposte dalle istituzioni. La situazione è stata sbloccata poi dalla Prefettura di Venezia che ha contattato una comunità diventata, a sua volta, responsabile del minorenne.

«Spero a questo punto che un caso simile possa smuovere qualcosa - commenta Francesco Lipari, segretario provinciale del Coisp di Venezia, che per primo aveva denunciato la situazione - È incredibile come a sei mesi dallo scoppio della pandemia non ci sia un protocollo tra le istituzioni per gestire casi simili, che succederanno ancora. La polizia, gli agenti di frontiera - continua Lipari - sono stati fin troppo bravi a gestire il tutto, prendendosi cura del ragazzino per quasi due giorni e non facendogli mancare nulla. Ma la polizia non può fare di nuovo la balia se dovesse trovarsi di fronte ad una situazione come questa. Ora deve intervenire un protocollo tra le istituzioni». Il minorenne era arrivato domenica a bordo di un traghetto approdato a Fusina dalla Grecia: aveva viaggiato nascosto nel cassone di un camion. (n. mun.)

