Azzalin: «Modello veneto fallimentare Copertura scesa e rifiuto raddoppiato»

VENEZIA «Lo stop all'obbligo vaccinale è una follia e Zaia propone al Governo di adottare il modello veneto, che in realtà è stato fallimentare». A dirlo è il consigliere regionale Graziano Azzalin (Pd), secondo cui il governatore «è un no vax mascherato» e «il Veneto non è affatto un esempio da seguire: la sospensione non ha raggiunto i risultati attesi». Al riguardo l'esponente dell'opposizione cita i dati degli uffici regionali: «Nei cinque anni precedenti la sospensione dell'obbligo, in Veneto il tasso medio di copertura...