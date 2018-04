CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AZIONE LEGALE(R.B.) «Mia figlia è stata vittima di una vera e propria caccia alle streghe». Parla il padre della giovane educatrice licenziata dall'Opera Santa Maria della Carità, dove lavorava già da quattro anni in una delle case famiglia per minori in difficoltà. La fondazione religiosa l'ha accusata di un intervento educativo non corretto e coerente con le linee della comunità nei confronti di una piccola ospite, rimasta impressionata da un giochetto a sfondo spiritico fatto a scuola. In particolare l'educatrice avrebbe fatto...