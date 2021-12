Dopo il colpo, immediate le indagini per risalire al gruppo che ha colpito a Cessalto. I Carabinieri sono accorsi sul posto qualche secondo dopo che l'allarme era scattato. E non è un'esagerazione. Infatti proprio nel momento in cui i ladri stavano alzando la serranda del varco di carico e scarico, stava transitando la pattuglia della locale stazione. I militari, avendo trovato gli accessi sbarrati dai furgoni rubati, si sono avvicinati a piedi. In quel momento i ladri se la sono data a gambe. Sul posto ieri mattina hanno eseguito ripetuti sopralluoghi i militari del Comando di Treviso e del reparto investigativo, i colleghi della Compagnia di Conegliano e gli effettivi del Radiomobile di Conegliano. A metà mattina c'è stato un mini-vertice delle forze dell'ordine nella stazione cessaltina di via Isonzo, a circa un chilometro in linea d'aria dal luogo del furto. Poi verso le 11 sul posto è giunto il maggiore Fabio di Rezze, comandante della Compagnia Carabinieri coneglianese, il quale ha fatto il punto di quanto avvenuto in quei 10 minuti, tra le 4.20 e le 4.30. Perché, nonostante il clamore suscitato dalla modalità operativa, si è trattato di un raid durato quasi un battito di ciglio. «Stiamo indagando per valutare dove sono usciti dall'autostrada, se in Italia o all'estero. Stiamo verificando tutti questi dettagli anche attraverso le immagini delle videocamere disseminate lungo l'A4», dicono gli investigatori.



