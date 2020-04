MONDO DEL LAVORO

PORDENONE I primi dati positivi e le curve dei contagi che decrescono spingono alcune delle categorie produttive ad accelerare sulla riapertura delle fabbriche. Ma le organizzazioni dei lavoratori avvertono: attenzione al troppo ottimismo, i settecento morti al giorno sono un monito e ci dicono che l'uscita dall'emergenza sarà ancora lunga. Serviranno gradualità e tappe per uscire dal lockdown industriale. «Siamo sottolinea il segretario della Cisl provinciale Cristiano Pizzo in un momento molto delicato. La fretta di fare fughe in avanti potrebbe vanificare gli sforzi che fino a qui tutti abbiamo fatto. Ciò ovviamente non deve impedirci di pensare da subito alla fase successiva». La cosiddetta fase 2. Sulla quale però il sindacato mette subito condizioni e paletti ben chiari. Come dire: al lavoro nelle industrie si rientrerà solo quando ci saranno strumenti ed evidenze medico-scientifiche in grado di garantire il massimo possibile della tutela della salute degli addetti. E se servirà anche previo tamponi o test sierologici sui lavoratori che diano una sorta di patente di immunità.

STRUMENTI SCIENTIFICI

«Servirà immagina il numero uno della Cisl pordenonese un protocollo 2, cioè un vademecum che si aggiunga al protocollo dei tredici punti che è già operativo da circa un mese e che ci consente di gestire la sicurezza in quelle che attività che stanno continuando a operare in quanto ritenute strategiche ed essenziali. Sarà fondamentale il rispetto di tutti i punti legati al distanziamento sociale, ai dispositivo di protezione individuale, le sanificazioni e tutto il resto. Ma quando si tratterà di tornare nelle fabbriche forse tutto questo non basterà. Ecco perché non siamo certo contrari ai tamponi o ai test sierologici che diano ulteriori garanzie per la salute di chi lavora. Ma su questi aspetti è chiaro che dovranno esserci delle indicazioni chiare da parte dei comitati scientifici».

PREFETTURA E CONTROLLI

Intanto in prefettura prosegue il lavoro della commissione che ha esaminato oltre mille pratiche aziendali intensificando controlli e sopralluoghi nelle imprese. «Quotidianamente ci sono contatti tra Prefettura, Confindustria locale e organizzazioni sindacali e altre associazioni per monitorare la situazione. Si sta svolgendo sottolinea Pizzo - un lavoro enorme che non possiamo che apprezzare, sono state oltre 1.200 le richieste arrivate all'Ufficio del Governo - rispetto alle comunicazioni di continuità lavorativa. Ebbene, ci sono troppe aziende che lavorano ancora in questo momento e francamente penso sia sbagliato. Ci sono aziende che chiedono di lavorare e non ne hanno i requisiti minimi, ma lo chiedono lo stesso. E infatti sono circa una cinquantina quelle che hanno ricevuto la comunicazione di sospensione dell'attività. Se ci fossero le condizioni precisa il sindacalista a scanso di equivoci - saremmo ben felici di riavere tutte le attività riaperte con conseguente soddisfazione dei lavoratori che, è bene ricordarlo, in questo momento non sono in vacanza ma in cassa integrazione con la relativa decurtazione dei salari. Ma è necessaria la cautela rispetto alla fase 2 per evitare boomerang sulla salute dei lavoratori e dei cittadini. Anche se è necessario avviare il confronto sul dopo. Ma prepararsi al dopo significa mettere in atto in tutti i suoi punti il protocollo di sicurezza con le sanificazioni delle fabbriche la distribuzione di tutti i dispositivi di sicurezza. E questo va fatto affidando alla contrattazione territoriale con le rappresentanze sindacali al fine di garantire sicurezza».

NUOVI RAPPORTI

Ci sarà bisogno di più partecipazione alle decisioni e più coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte produttive delle aziende. Ma in molti settori si tratterà di riorganizzare intere produzioni garantendo, per esempio, il distanziamento sociale. Siamo sicuri di essere pronti? Non sarà il sindacato a dire quando ripartire, ma sottolinea ancora Pizzo - non saranno nemmeno le aziende. Dovremo attendere che governo e autorità sanitarie diano l'autorizzazione alla riapertura graduale delle attività. Dovremo farci trovare pronti. Con Confindustria Alto Adriatico abbiamo cominciato a ragionare sulla fase 2 e al presidente Michelangelo Agrusti riconosciamo l'impegno con i suoi associati in questo delicato momento».

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA