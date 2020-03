AZIENDE SANITARIE

VENEZIA Pochi e con un'età media abbastanza alta. Questa la fotografia di medici, infermieri e operatori socio sanitari (Oss) dell'Ulss 3 e Ulss 4 fatta dalla Cgil Funzione Pubblica di Venezia.

L'ULSS 3

I dati sono quelli della Ragioneria dello Stato e dell'Ulss e si fermano al 31 dicembre 2018. Per quanto riguarda i medici c'è una diminuzione del personale come confermato nell'ultimo triennio. Si va dai 1.096 addetti del 2015 ai 1.040 del 2018, pari a 56 unità: il dato più basso degli ultimi dieci anni. Aumentano (+26) gli infermieri, che ora sono 3.217, ma erano 3.088 nel 2017, e gli Oss (+27) che salgono dai 966 del 2015 ai 993 del 2018. Un'inversione di rotta, questa. «Preoccupante - per la Cgil Fp - il dato sulle età». Glu ultra sessantenni sono 243 (23,3%) nel 2018 rispetto ai 203 (18,5%) del 2015. Il personale under-40 aumenta di 6 unità rispetto al 2015 con un minimo aumento percentuale (1,3%). Da segnalare il calo di medici con età tra i 50 e 60 (da 466 a 372), mentre quelli nella fascia 40/50 restano stabili. «Incoraggiante» negli infermieri l'aumento degli under-40: 804 dei 3.217 in servizio. Capitolo Oss: nel quadriennio 2015/2018 sono in aumento i lavoratori tra i 50 e i 60, che è già la fascia di età più rappresentata.

L'ULSS 4

Rispetto al 2015, il personale medico, infermieristico e Oss vede: +7 medici (da 347 a 354), +5 infermieri (da 984 a 989) +18 Oss (da 278 a 296). Tra i medici aumentano gli over-60 (+19, +5%) senza crescita negli under-50: pur aumentando di 11 unità nella fascia 40/50 (+2,5%) scendono da 63 a 56 i medici sotto i 40 anni (-2,4%). Cala anche il personale tra i 50 e 60 anni, -16 rispetto al 2015. Tra gli infermieri crollano da 421 a 371 i quarantenni mentre, pur aumentando di 25 unità, la categoria 50/60 vede un + 3% sul 2015, effetto anche dei nuovi 48 infermieri sotto i 40 che rappresentano il 25% del personale. Crescono da 29 a 41 gli addetti con più di 60 anni. Tra gli Oss il 55% è tra i 50 e i 60 anni e il 12% ha più di 60 anni.

«Riteniamo - spiega Daniele Giordano, segretario generale Fp Cgil Venezia - che servano oggi più che mai fatti concreti a sostegno della nostra sanità e dei suoi lavoratori che non possono essere eroi nelle emergenze e poi dimenticati»

