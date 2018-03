Aziende di Stato a 5stelle: nel mirino Saipem e Cdp

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE NOMINEROMA La trattativa per il governo è impantanata, ancora non si sa chi farà il premier, eppure 5Stelle e Lega già si esercitano nello spoil system. Avviano la guerra delle poltrone. Andrea Roventini, ministro dell'Economia in pectore, in un lungo post pubblica il manifesto della filosofia grillina per le nomine nelle aziende a partecipazione pubblica. Matteo Salvini, invece, lancia un avvertimento a Paolo Gentiloni: «Mi dicono che continuano a fare infornate di nomine e di promozioni nei ministeri. Chiederò a Mattarella di...