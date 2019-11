CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Aziende della ndrangheta saldamente radicate anche a Jesolo. Impegnate in subappalti all'insaputa delle ditte titolari. È quello che emerge dalle intercettazioni delle telefonate di Luciano Donadio, il capo del clan dei Casalesi di Eraclea: dall'altro capo il direttore della banca. Donadio insiste per ottenere dei prestiti perchè ha ancora cantieri a Jesolo. Ad esempio nel campo da Golf. Ma le aziende titolari dell'appalto sono estranee, e quelle della sua galassia sono decine. Ad esempio ha un sub appalto con la Eurocostruzioni in realtà...