TOLMEZZO L'ozono sta diventando sempre di più uno degli elementi di maggior contrasto al diffondersi del Coronavirus. Non solo all'interno dei reparti degli ospedali, come sta accadendo a Udine con la sperimentazione avviata dal Dipartimento di anestesia e rianimazione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, ma anche per la sanificazione di aziende, negozi e locali. Due imprenditori carnici, Ugo Valle e Manuel Morocutti, attraverso la loro società Kimera srl, impegnata sul fronte delle nuove tecnologie legate all'illuminazione, ha deciso di avviare da pochi giorni la produzione di ozonobox, ovvero purificatori-sanificatori che igienizzano e deodorano sia l'aria che l'acqua degli ambienti. Nel laboratorio di Tolmezzo, per conto di OzonoNatura, Kimera produce macchine che, in questo particolare periodo di coronavirus, sono molto utili e non inquinano. A segnalare l'iniziativa l'assessore comunale alle attività produttive del capoluogo carnico, Michele Mizzaro, che ha voluto conoscere questa realtà a nome dell'amministrazione Brollo. Morocutti, uno dei due titolari, ha spiegato che si tratta «di un procedimento che elimina agenti patogeni, tra i quali figurano germi, batteri, virus, muffe, funghi, spore e lieviti, dall'aria e dall'acqua. Si basa infatti sulle proprietà ossidanti dell'ozono, un gas naturale composto da tre molecole di ossigeno, che disgrega la struttura molecolare degli allergeni, causa la morte dei batteri e l'inattivazione di virus, annullandone così ogni possibile effetto, quali ad esempio infezioni e proliferazione di patologie».

La Kimera ha due officine, una a Tolmezzo e una a Vivaro, in provincia di Pordenone, occupando una quindicina di dipendenti. E proprio nel paesino pordenonese dove la Kimera dall'ottobre scorso ha rilevato la storica coltelleria Pascotto di Maniago - spostandole la produzione - si è iniziato a sperimentare gli ozonobox, al fine di tutelare la salute dei collaboratori e dei clienti, sia per quanto riguarda tutti i prodotti in uscita, sia per gli stessi locali dagli stabilimenti che sono trattati con sistemi di sanificazione a ozono. A differenza dei disinfettanti chimici (cloro, sali d'ammonio, etc...) l'ozono non produce sottoprodotti e residui. Dopo aver igienizzato e deodorato, l'ozono si riconverte in ossigeno entro 20/30 minuti ed in questo intervallo è possibile percepire un lieve odore pungente, che segnala l'avvenuta uccisione dei microrganismi da parte dell'ozono e la corretta sanificazione dell'ambiente.

