Avviato il processo che renderà praticabile è già possibile istituire in Friuli Venezia Giulia nuovi tributi locali, introdurre nuove aliquote, esenzioni e deduzioni ma, soprattutto, decidere in autonomia le modalità di riscossione in deroga alla legge statale -, disciplinare i tributi locali comunali sugli immobili istituiti con legge statale definendone i modi di riscossione. Entro il 2022, infatti, sarà varata la nuova legge regionale sui tributi fiscali e ieri la Giunta regionale, su proposta degli assessori alle Finanze Barbara Zilli e alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha approvato il documento che fissa le tappe per arrivare al varo della legge nel 2022. Un provvedimento reso possibile «dall'Accordo Stato-Regione del febbraio 2019 hanno spiegato i due esponenti della Giunta Fedriga -. Da tale Accordo, infatti, è discesa un più ampia e chiara competenza regionale riguardo ai tributi locali». Ora si tratta di sfruttare al meglio tale competenza, attraverso strumenti che permetteranno di avere «una vera e propria politica fiscale per assicurare le entrate ai Comuni», hanno aggiunto i due assessori. Il primo atto del processo sarà la costituzione, tra marzo e aprile, del nuovo servizio Tributi locali nella direzione delle Autonomie locali.

Lanfrit a pagina VII

