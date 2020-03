TRASPORTI

VENEZIA Cassa integrazione a rotazione, continuativa, per nove settimane, per i dipendenti Actv, Vela e Avm, come previsto e permesso dal decreto Cura Italia.

La forza lavoro necessaria per svolgere i servizi di trasporto su acqua e su gomma che vengono erogati in questo momento è soltanto del 50 per cento circa rispetto a quella disponibile. Attualmente le corse effettuate rappresentano circa i due terzi del totale, se calcolate sugli orari invernali. E di certo non entreranno in vigore gli incrementi primaverili solitamente previsti dal prossimo 1. aprile. Una cura dimagrante forzata che cozza con le proteste dei pendolari, sostenute soprattutto dal presidente della Municipalità di Marghera Gianfranco Bettin e dal sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto.

«Abbiamo ben presenti le difficoltà di un'azienda come Actv a gestire l'attuale situazione, con un occhio alle urgenze e uno alla prospettiva (che vede incassi fortemente decurtati, soprattutto a causa del venir meno dei turisti). Ma non siamo in una situazione ordinaria sostiene Bettin - Quindi non chiediamo di lasciare tutto com' era prima, ma di concentrare lo sforzo e i mezzi nelle ore di punta, garantendo chi deve andare al lavoro con bus e vaporetti. Le persone devono cambiare abitudini, dice Avm, ed è vero. Ma cambia chi può, non chi deve andare al lavoro, magari per svolgere quelle funzioni essenziali grazie alle quali veniamo curati, protetti, ci nutriamo e vanno avanti l'industria e il commercio e i servizi indispensabili».

MEZZI PIÙ CAPIENTI

Bettin diffida dunque l'azienda e auspica l'intervento del Comune. Sulla stessa linea Roberta Nesto, che chiede che vengano utilizzati mezzi più capienti nelle corse più affollate e il ripristino di alcune corse considerate necessarie, con l'invio della polizia municipale a Punta Sabbioni per controllare l'imbarco dei passeggeri e la possibilità di mantenere le distanze di sicurezza.

Actv, da parte sua, ha iniziato un monitoraggio attento su tutte le segnalazioni che sono state inviate e invita gli utenti a segnalare le situazioni critiche. «Abbiamo calcolato che per mantenere le distanze droplet la capienza di un autobus lungo 18 metri sia intorno alle 35-40 persone, che scendono a 25-30 per i bus più corti, quelli da 12 metri. Ieri mattina sono state osservate le corse da Marghera per Venezia tra le 6.30 e le 9.30 e il picco massimo di utenti c'è stato in una corsa con 30 passeggeri. Per il resto ci sono stati casi di autobus tra le 8 e le 14 persone. La linea 14 per Punta Sabbioni è stata potenziata. Arrivano segnalazioni legittime e altre pretestuose, c'è bisogno della collaborazione di tutti: anche Veritas ha cambiato alcuni turni degli operatori ecologici in ragione delle corse del mattino. Abbiamo lasciata inalterata la linea 11 per Pellestrina perché dopo un confronto con l'Ulss sulla mappatura delle provenienze degli ospedalieri ci siamo accorti che una buona parte arriva dall'isola. Ma c'è ancora troppa gente in giro. Siamo disponibili a ulteriori modifiche ma chi può farlo, deve stare a casa».

PREOCCUPAZIONE

Intanto tra i lavoratori serpeggia il malumore ed è stato richiesto l'intervento dello Spisal per controllare le condizioni di salubrità del lavoro. In ogni caso ad oggi, all'azienda, che dovrebbe essere contattata in caso di eventuale contagio per risalire ai contatti della persona, non risultano segnalazioni di dipendenti positivi al virus. Nonostante le mascherine siano arrivate solo pochi giorni fa. E continua a funzionare anche il cantiere del Tronchetto per le manutenzioni soprattutto a guasto e per l'approntamento delle imbarcazioni.

Raffaella Vittadello

