IL BILANCIO

VENEZIA È iniziata l'era covid e ogni luogo che non sia casa sembra una minaccia. Per un po' gli impegni, anche i più importanti, possono aspettare. Ne sa qualcosa l'Avis di Venezia che, nonostante le rassicurazioni rivolte ai suoi iscritti, da quando è iniziata la pandemia ha registrato un grave calo di donazioni. Non a caso i mesi peggiori, nel bilancio 2020, sono quelli tra marzo e maggio, in corrispondenza del primo lockdown: in quel trimestre sono state prese, rispetto al 2019, 1314 donazioni di sangue su un totale di circa 10 mila. Il mese peggiore proprio quello di aprile, in cui le paure dei soci Avis hanno assestato un duro colpo all'attività di raccolta del sangue: -616 unità rispetto al 2019, con un calo di oltre il 20%. Se si esclude il mese di novembre, chiuso con un lievissimo miglioramento (36 unità in più), tutto l'anno ha registrato un calo e la tendenza è stata costante fino a dicembre. Non hanno aiutato i mesi estivi, da sempre un momento più lento a causa delle ferie e delle temperature. Il bilancio complessivo dell'Avis è di 2229 unità di sangue in meno, per un totale di 41490 donazioni rispetto alle 43719 dell'anno precedente.

A far ben sperare però, oltre al progressivo ritorno dei soci nel corso dell'anno, è il numero dei nuovi donatori che hanno deciso di iniziare un percorso con Avis. Complici le tante iniziative messe in piedi dall'associazione, sono in netto miglioramento, invertendo la tendenza degli ultimi anni, le nuove idoneità e, di conseguenza, le prime donazioni. Il bilancio di fine 2020 registra un 509 nuove idoneità in più rispetto al 2019 (da 2883 a 3392 donatori iscritti ai registri delle sedi). Con il segno positivo quindi anche le prime donazioni (+248), passate dalle 1808 del 2019 alle 2056 del 2020. Anche qui la tendenza è invertita, dopo un 2019 che si era chiuso con 34 nuove idoneità in meno è un calo di 20 donazioni.

Le performance migliori quelle delle sezioni di Mestre Marghera (+38,70% nuovi donatori idonei) e di Venezia (+30,84). «A funzionare - spiega il presidente Avis città metropolitana di Venezia, Tito Livio Peressutti -, sono state le tante campagne di sensibilizzazione, in particolare quelle rivolte ai giovani e portate avanti battendo a tappeto le scuole e i gruppi scout della città metropolitana, la partnership con i carabinieri e il progetto che ha portato a un nuovo dialogo con la comunità islamica, in particolare quella del Miranese». Prossimo passo, in attesa dell'uscita dalla crisi sanitaria e di poter quindi riprendere le attività di sensibilizzazione, per l'associazione è fare la sua parte per uscire al più presto dalla pandemia: Avis chiederà ai suoi iscritti che hanno avuto il Covid-19 di donare il plasma.

Melody Fusaro

