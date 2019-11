CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Avevo deciso di astenermi da ogni intervento diretto sulla questione del referendum per la separazione di Mestre da Venezia, in definitiva perché trovavo noiosa e ripetitiva la riproposizione del tema(dopo quattro votazioni con l'identico risultato).Ma l'insistenza e la supponenza di alcuni argomenti utilizzati dai separatisti mi hanno fatto cambiare idea. Comincerei dal quorum. Si sostiene che si tratta di una pretesa senza fondamento e comunque esagerata. Non è così. Il quorum deriva direttamente dall'art.133 della Costituzione che affida...