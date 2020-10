«Abbiamo fatto 50 anni di matrimonio a febbraio e ora non posso nemmeno dirgli addio». Con la voce rotta dal pianto riesce a dire solo poche parole Maria, la moglie di Salvatore Idili (nella foto), il 78enne positivo al Covid, deceduto ieri in Malattie infettive. Con una delle due figlie è chiusa nella sua casa di via Piave, a Mare di San Pietro. Sono in quarantena dopo i contatti con il marito. Ed oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa di San Pietro, ci sarà l'ultimo saluto al pensionato. Salvatore era nato in Sardegna, ma era un figlio del Bellunese: la mamma era di Pieve di Cadore e il papà sardo. Giovanissimo Salvatore è salito in Comelico per lavoro prima alla miniera di Salafossa, poi come trivellatore per gallerie in provincia di Bolzano. A Mare di Cadore ha trovato l'amore: nel 1960 si sposa con Maria e ha due figlie, Monica e Claudia. Una decina di giorni fa l'aggravamento. «Da 3 giorni - racconta la moglie - aveva la febbre che saliva a 39 e oltre la sera. Il medico mi ha consigliato di dargli Tachipirina e poi la situazione migliorava la mattina». Poi il crollo. «Lui soffriva di Alzheimer - prosegue la moglie - e una sera, prima delle elezioni, gli stavo dando la cena quando è scivolato giù: non sono riuscita a tenerlo, non è esattamente caduto. Ho chiamato il 118, lo hanno portato a Pieve dove hanno visto che era positivo, poi a Belluno».

La scomparsa di Salvatore ha lasciato tutti sconvolti in paese: per tanti anni è stato donatore di sangue ed era molto conosciuto. «Non era mai stato in ospedale in vita sua - dice la moglie - era sempre stato in salute». Attendeva quanto prima di poter festeggiare quei 50 anni di vita insieme, una cerimonia che non era stata possibile a febbraio per problemi di salute di Maria, ma tutto è finito nel peggiore dei modi.

