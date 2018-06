Aveva ripreso la pistola dall'amico con la scusa di sentirsi più sicuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Giuliano Cattaruzzi si era fatto restituire la pistola da un amico, al suo rientro in Italia, una quindicina di giorni fa. Gli aveva spiegato di sentirsi insicuro da solo, in un'abitazione isolata. Era stato suo il revolver a tamburo calibro 38 che mercoledì mattina l'architetto ha utilizzato per freddare l'ex moglie Donatella Briosi con due colpi esplosi a bruciapelo e poi togliersi la vita nello studio del notaio di via Rialto a Udine. Cattaruzzi, 80 anni, originario di Bertiolo, che negli ultimi tempi viveva a Tenerife con la...