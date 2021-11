Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Grande commozione e sofferenza per la morte di Simone Scattolo in tutto il comprensorio di Comelico Superiore, dove il giovane era conosciuto. Nella giornata di ieri la gente di Dosoledo si è stretta vicino alla famiglia del padre Danilo Scattolo, ex tecnico comunale di Santo Stefano, molto attivo nel volontariato paesano, in particolare nel gruppo degli alpini, della mamma Piera Zandonella Callegher e della sorella Letizia. La figura di...