«Avevamo la trattoria piena per il pranzo di Natale, 42 coperti. Questa mattina (ieri per chi legge ndr) ho mandato un messaggio a tutti per la conferma del comune di residenza. Risultato, 38 disdette. I prenotati sono rimasti 4, avanti c'è posto mi viene da dire». Parte da Mirano e si diffonde in tutta la provincia il canto triste di una ristorazione illusa dal Dcpm di due giorni fa con le aperture (a pranzo, beninteso) - prima negate e poi concesse - nei giorni 25, 26 dicembre e 1. gennaio, e alla fine frustrata dall'impossibilità di spostamenti fra i comuni per i potenziali clienti. Il Sogno - di loro stiamo parlando -, trattoria Slow Food fra le più amate, nata da una costola della storica cooperativa La Ragnatela - sta a Scaltenigo, ed è un punto di riferimento per la cucina del territorio fatta a regola d'arte, per esecuzione e qualità dei prodotti. «Cosa accadrà nelle prossime due settimane dicono i titolari - non lo sappiamo. Vedremo. Mirano è un comune di una certa importanza ma dubito che riusciremo a riempire di nuovo la sala, dunque siamo già pronti con un menu di Natale da asporto e in consegna che chi vuole può già trovare sul nostro sito. Il paradosso è che ho dovuto dire di no a due signore di Marano, che abitano a 500 metri dal ristorante, ma in un altro comune». Eh già, perché si può discutere su tutto, ma questa cosa dell'impossibilità di uscire dal comune di residenza per andare al ristorante nei tre giorni clou delle festività natalizie francamente lascia perplesso anche chi mette in primo piano la salvaguardia della salute.

SOLO PER RESIDENTI

Stessa musica a Noale. Altro comune importante ma difficilmente in grado di garantire il pieno a tutti i ristoranti. A partire da Al Gallo, locale storico di Piazza XX settembre, indirizzo di riferimento per gli amanti del pesce: «Abbiamo anche clienti del posto, ma sono una minoranza. Le prenotazioni ci arrivano un po' da tutto il Veneto ma al momento ne abbiamo appena quattro provenienti dal comune e, quindi, utilizzabili». Il menu di Natale è già sulla carta, in attesa: un trionfo di pesce Purtroppo solo per i residenti, precisa Monica Busatto, titolare con la famiglia e il marito Lorenzo. Residenti che, per il momento, scarseggiano: «Cerchiamo di capire cosa accadrà nelle prossime due settimane poi decideremo il da farsi. Non nego che il pensiero di non aprire nemmeno lo stiamo facendo, perché non so se abbia senso tenere aperto il ristorante per poche persone. Vedremo, valuteremo, anche perché in certe giornate particolari pranzare in una sala mezza vuota secondo me mette un po' di tristezza. E allora magari tanto vale dedicarsi completamente ad asporto e consegna, abbiamo già 50 menu prenotati, credo che aumenteranno, vista la situazione».

MEGLIO CHIUDERE

Una scelta che coinvolge e probabilmente in maniera più pesante anche i ristoranti di alta cucina. Un esempio per tutti l'Antica Osteria Cera a Lughetto di Campagna Lupia, dove Lionello Cera, chef e patron del ristorante che vanta due stelle Michelin, spera in un ravvedimento: «Nessuno nega che la questione salute sia importante e nessuno nega che il virus circoli e sia molto pericoloso, ho esempi pesanti di amici e conoscenti. Ma almeno si potevano chiudere le province. Anche perché non si possono mettere sullo stesso piano comuni come Milano, Napoli, Roma o Torino e come Lughetto. Per carità, ormai ce ne siamo fatti una ragione, sappiamo che quest'anno va così, ma un po' più di buon senso sarebbe stato gradito. Speriamo che ci ripensino, almeno parzialmente, e che ci sia almeno la possibilità di ampliare i confini. Il mio è un ristorante che non vive certamente con i residenti. Avevo già chiuso le prenotazioni sia per Natale che per Santo Stefano. Adesso vedremo. Immagino che la maggior parte dei clienti rinuncerà, vengono tutti da fuori, poi non so se qualcuno vorrà rischiare. Cosa faremo? Per il momento stiamo in attesa, speriamo in novità migliorative, valuteremo fra una decina di giorni se avrà senso tenere il ristorante aperto solo per pochi clienti».

I RESISTENTI DI VENEZIA

Una questione, quella della chiusura ai comuni che coinvolge ovviamente anche Venezia, dove i pochi ristoranti aperti si contendono gli ancor meno residenti: «Io lavoro soprattutto con gente che viene da fuori Venezia, arrivano da Padova, Treviso, e credo che, con le ultime normative, per me sarà un Natale molto difficile. Ma non mollo - dice Riccardo Volpe, cuoco e titolare dell'Osteria Contemporanea da Riccardo ai Santi Apostoli - e resterò al mio posto. In fondo siamo pur sempre un servizio pubblico e chi avrà voglia di arrivare troverà l'accoglienza che si merita ed il menu delle grandi occasioni»: come sempre, ostinatamente controcorrente.

Claudio De Min

