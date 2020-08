LE CONTROMISURE

Una vera e propria task force per aiutare a riqualificarsi e ricollocarsi chi nei prossimi mesi potrebbe perdere il lavoro. Ad Unis&f, società di servizi e formazione del sistema confindustriale di Treviso e Pordenone, sono pronti a fronteggiare un eventuale autunno caldo sul fronte dell'occupazione.

L'INDAGINE

La stessa indagine congiunturale, diffusa pochi giorni fa da Assindustria Venetocentro, ha evidenziato come l'87 per cento degli imprenditori preveda un forte aumento della disoccupazione nel prossimo semestre, complice l'effetto combinato della crisi economica provocata dalla pandemia, dell'impossibilità di rinnovare all'infinito gli ammortizzatori sociali, della fine del divieto di licenziamento. Secondo alcune stime, i numeri potrebbero avvicinare quelli raggiunti all'inizio dello scorso decennio, al culmine della crisi finanziaria post 2008. All'ente formativo degli industriali, come ovunque, naturalmente si augurano che i timori si rivelino alla fine infondati, ma, ad ogni buon conto, non vogliono farsi cogliere impreparati. «Ci stiamo attrezzando spiega la presidente Sabrina Carraro per offrire, da un lato, un servizio di affiancamento a chi rimane senza lavoro, dall'altro, un servizio di formazione attraverso il quale i disoccupati possono acquisire nuove conoscenze utili per reinserirsi nel mercato lavorativo».

LE MATERIE

In attesa di capire cosa accadrà nel futuro prossimo, la formazione non va in vacanza. Sono oltre quattromila le persone che tra luglio e agosto si sono iscritte ai corsi di Unis&F. Dalla fine del lockdown l'attività della società ha conosciuto un incremento come mai era accaduto nel bimestre estivo. Tanto che, per la prima volta, anche il mese di agosto sarà di fatto a pieno regime. Le aziende coinvolte sono 220 e le materie spaziano dalla sicurezza all'amministrazione, finanza e controllo, dal digitale alle risorse umane. Niente ferie neppure per i percorsi relativi all' Assegno per il Lavoro. Finanziato dalla Regione, questo programma mira a fornire, tramite soggetti specializzati come appunto Unis&F, consulenza e attività qualificate per favorire il ricollocamento di disoccupati di età maggiore di 30 anni. Nei primi tre mesi del 2020, ne hanno usufruito 2955 trevigiani. Poi le richieste sono calate drasticamente a causa della serrata, ma ora stanno ripartendo e da qui a settembre sono già un calendario otto nuovi corsi.

M.Z.

